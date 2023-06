(UV-)Lippenpflege für Babys und Kinder – schon notwendig?

Kann man von "Labello" abhängig werden?

Wohl eine der am häufigsten gestellten Fragen, wenn es um Lippenpflege geht. Da viele Produkte sich auf die Lippen legen und nicht einziehen, kann nach einigen Stunden das Gefühl entstehen, nachcremen zu müssen, da sich die Lippen nun wieder anders anfühlen. Je nach Zustand reicht es aber völlig aus, die Lippenpartie ein bis drei Mal täglich zu pflegen. Zudem ist es völlig normal, dass sich Lippen ohne Produkt rauer anfühlen als mit. Wir haben uns schlicht an die weichen Lippen gewöhnt und wollen diesen Zustand gerne erhalten. Die Haut wird dadurch aber nicht abhängig von einem Produkt.

Muss es unbedingt eine Lippenpflege speziell für Babys oder Kinder sein?

Der Nachwuchs kann gerne euren Lippenbalsam mitbenutzen – vorausgesetzt er enthält keine Bestandteile speziell für Erwachsene, wie zum Beispiel Anti-Aging-Wirkstoffe oder bestimmte ätherische Öle, und wird mit einem sauberen Finger aufgetragen. Pflegestifte solltet ihr im Idealfall nicht teilen – so können schnell auch mal Krankheiten wie Herpes weitergegeben werden. Bei Pflegeprodukten für Kinder hilft immer auch ein Blick auf die Verpackung weiter, ab welchem Alter sie benutzt werden dürfen.

Wie sieht es mit Mineralölen aus?

Mineralöle wie Paraffin legen sich wie ein Film auf die Lippen und schützen die Haut so vor Feuchtigkeitsverlust. Das ist per se gut – allerdings stehen Mineralöle seit Jahren in der Kritik. Denn zwei Bestandteile sind laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) "potentiell besorgniserregend": Sognannte MOSHs (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) können sich im Körper anlagern, MOAHs (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) stehen unter Verdacht, krebserregend und erbgutverändernd zu sein. Laut Efsa sollen besonders MOAHs auf keinen Fall in den Körper gelangen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, achtet auf zertifizierte Naturkosmetik – in diesen Produkten dürfen Mineralöle nicht enthalten sein. Stattdessen kommen hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe zum Einsatz wie Aprikosenkernöl oder Vitamin E, die die Lippen mit Feuchtigkeit versorgen. Oder Bienenwachs, das rückfettend und keimtötend wirkt – perfekt, wenn die Lippen schon ein wenig aufgesprungen sind.

Zwei empfehlenswerte Lippenpflege-Produkte, schon für Babys und Kinder: "Lanisoh Lanolin Lip Balm" oder "Weleda Everon Lippenpflege"

Sind Lippenpflegestifte mit Duft oder Geschmack empfehlenswert für Kinder?

Zugegeben: Pflegestifte, die zum Beispiel nach Erdbeere duften oder nach Schokolade schmecken, sind verlockend. Für Kinder – und Eltern: Denn gegebenenfalls müssen wir so nicht über die Notwendigkeit des Lippen-Eincremens diskutieren. Leider verleiten diese Produkte Kinder dazu, sich vermehrt die Lippen zu lecken, was zum einen kontraproduktiv für die Haut ist, zum anderen auch die Gefahr birgt, dass Mineralölbestandteile verschluckt werden. Von daher besser von Anfang an auf einen kindgerechten Lippenbalsam ohne Chichi setzen.