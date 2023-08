Welche Pflege braucht Babys Haut?

Wie aber pflegt man die Haut von Babys am besten? Sollte man nur Wasser an die zarte Schutzhülle lassen? Oder sie doch besser eincremen? Und wie häufig kann oder sollte man Babys baden? Diese Fragen stellen sich frischgebackene Eltern immer wieder. "Es gibt noch keine einheitliche Leitlinie zur Hautpflege für gesunde Säuglinge und Kleinkinder", so Prof. Dr. Garcia Bartels. "Es gibt aber zunehmend Empfehlungen von Expertengremien, da in den vergangenen Jahren viele Studien gemacht wurden." Sie selbst hat in den mehr als zehn Jahren, die sie als Oberärztin an der Hautklinik der Charité in Berlin tätig war, sich der Erforschung von Baby-und Kinderhaut gewidmet. Mit interessanten Ergebnissen. In einer der ersten Studien, die die Pflegeprozeduren bei hautgesunden Neugeborenen untersucht hat, wurde entdeckt, dass die Hautbarriere von Babys reifen kann – ganz unabhängig davon, ob sie nur mit klarem Wasser, Badezusatz oder Pflegecreme behandelt wurde. "Die Neugeborenen, bei denen eine Babylotion zwei Mal wöchentlich nach dem Baden verwendet wurde, hatten sogar eine etwas bessere Hautfeuchtigkeit im Gegensatz zu denen, die nur in Wasser gebadet wurden", erklärt die Dermatologin. Sie betont aber auch: "Es ist kein Nachteil, nur klares Wasser zu verwenden, so lange die Badefrequenz bei zwei Mal pro Woche liegt. Die Hautbarriere baut sich so oder so auf. Eltern können also frei entscheiden, ob sie Badezusätze oder Babycreme im Rahmen der Empfehlungen benutzen möchten."