Schon mal gesehen? Baby mit zwei Hexenzähnen geboren

Der kleine Dawson aus Kansas City kam im Frühjahr 2022 zur Welt. Und seine Mutter Jordan Bloss-Wilson witzelt auf Tiktok: "Dieser Junge wurde geboren, um Steak zu essen." Warum? Na, weil er die ersten zwei Zähne dafür bereits parat hat. Dawson hat sogenannte Hexenzähne, wurde also bereits mit den ersten beiden Milchzähnen geboren. "Unter 2.000 bis 3.000 Neugeborenen kommt eines mit einem Zähnchen, meist im Unterkiefer, zur Welt", schreibt der Zahnarzt Dr. Gaß aus Würzburg auf seiner Website zu dem Phänomen. "Dieses Zähnchen wird als 'Dens connatus' (zu Deutsch: 'angeborener Zahn') oder im Volksmund als 'Hexenzahn' bezeichnet und ist in der Mehrzahl der Fälle als 'Laune der Natur' einzustufen, die nicht weiter bedenklich ist." So erläutert es der Experte.

Dawson hat seine ersten Milchzähne auch heute noch im Gebiss, mit fast einem Jahr. Aber manchmal werden Hexenzähne auch gezogen ...