Ist grundsätzlich der Daumen oder der Schnuller besser?

Die pauschale Aussage "Lieber den Schnuller geben, als am Daumen lutschen zu lassen" ist eine sehr vereinfachte Sicht. Saugen Babys bereits im Mutterleib und direkt nach der Geburt häufig am Daumen, so ist es schwer, dies abzugewöhnen und bedeutet auch nicht, dass dies dauerhaft beibehalten wird. Der Daumen ist meist deutlich kleiner als ein Schnuller und nimmt somit weniger Platz im Mund ein. Beim Spielen landet der Daumen meist nicht im Mund, was im Vergleich zum Schnuller ein Vorteil sein kann. Nichtsdestotrotz ist der Daumen härter und kann so wie der Schnuller auch, die Entwicklung des Mundes und Kiefers negativ beeinflussen.

Wir empfehlen daher, genau hinzuschauen, wann und wie mit dem Daumenlutschen begonnen wird und ob es überhaupt ein Daumenlutschen ist. Dass Babys ihre Finger in den Mund nehmen, gehört zur normalen Entwicklung dazu. Dies nennt man "orale Exploration" und ist für Kinder wichtig. Nur so können sie ihre Umwelt "begreifen" und den Mund für die Beikostzeit schulen. Wenn der Daumen also im Mund landet, muss es nicht gleich "Daumenlutschen" sein! Sollte mit ein paar Monaten in ähnlichen Situationen immer wieder am Daumen gelutscht werden, so empfehlen wir, hinter das Bedürfnis zu schauen. Eltern sollten das Bedürfnis nach Ruhe, nach Nähe, nach einem Input am Mund, oder Ähnliches ernst nehmen und geeignete Alternativen finden (kuscheln, Raum abdunkeln, Beißring, etc.).