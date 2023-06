Wasservergiftung: Bitte gebt euren Babys kein Wasser!

Ab welcher Menge wird es gefährlich?

Besorgte Eltern fragen sich oft, wie schnell die Symptome einer Wasservergiftung bei ihrem Baby zu erkennen sind. "Das Wasser sammelt sich schnell im Körper an und kann somit auch schnell gefährlich werden", erklärt Sandra Werlich-Pretzel, aber beruhigt gleichzeitig: "Mir ist immer wichtig, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und auf die Signale des Babys zu achten. Wenn ein Baby einen Schluck Wasser trinkt, wird es nicht gleich eine Wasservergiftung bekommen. Wir sollten bewusst mit der Gefahr umgehen und sie kennen." Voll gestillte Kinder sind optimal mit Flüssigkeit versorgt. Wird bei Flaschenkindern die genaue Dosierungsanleitung eingehalten, sind auch ihre Körper ideal hydriert – und somit keinem Risiko durch eine Wasservergiftung ausgesetzt, aber auch nicht dem der Dehydrierung.

Wie erkenne ich bei Hitze, ob mein Baby genug getrunken hat?

Auch bei heißen Temperaturen brauchen Babys in den ersten sechs Monaten keinerlei zusätzliche Flüssigkeit. Die Experten-Empfehlung lautet hier: Öfter an die Brust, mehr Milchfläschchen. Aber bitte nicht strecken! Wer Pre-Milch füttert, sollte sich auch im Sommer unbedingt an die Zubereitungsempfehlung halten. Sandra Werlich-Pretzel erklärt: "An sehr warmen Tagen melden sich die Kinder automatisch häufiger zum Trinken. Wenn das Baby gesund wirkt, fröhlich ist, einen rosigen Teint hat, wird es auch genug Flüssigkeit erhalten haben. Die Fontanelle ist ein guter Anhaltspunkt. Diese sollte nicht eingesunken sein. Und das Baby sollte zwischen vier und sechs nassen Windeln in 24 Stunden haben, dann hat es genug getrunken."