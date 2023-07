Autofahren mit Baby im Sommer: Die besten 5 Hitze-Tipps

1. Klimaanlage mit Baby im Auto: Runterkühlen und ein gutes Klima schaffen

Vorbereitung ist das A und O einer erfolgreichen Autofahrt mit Baby im Sommer. Besonders wichtig ist es, als Eltern vor der Fahrt für ein passendes Klima im Wagen zu sorgen. 22 bis 24 Grad sind optimal fürs Kind. Also vor dem Einsteigen die Klimaanlage aufdrehen. Passt jedoch auf, dass die Anlage das Auto nicht zu stark herunterkühlt. Die dabei entstandene Zugluft kann unter Umständen zu einer Erkältung führen. Tipp: Lüftet das Auto am besten schon einige Zeit vor Fahrtbeginn gut durch. So kann die angestaute Hitze entweichen.

Außerdem gut zu wissen: Der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur sollte möglichst maximal acht bis zehn Grad betragen. Einen zu großen Unterschied vertragen Babys schlecht. Eine mögliche Folge: Kreislaufprobleme.

2. Die richtige Kleidung im Sommer: Was Baby im Auto anziehen?

Gerade frisch gebackene Eltern sind bei der Kleiderfrage oftmals unsicher. Besonders im Sommer, wenn es draußen heiß ist. Was also anziehen im Auto – und bei Hitze? In der Regel reichen ein Kurzarmbody, dünne Söckchen und eventuell ein dünnes Höschen mit kurzen Beinen aus. Achtet auf das richtige Material. Dünne Stoffe aus Leinen oder Wolle-Seide-Gemischen sind optimal und schützen vor Schweißausbrüchen.

