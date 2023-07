So könnt ihr euer Baby vor Überhitzung schützen

Wie können Eltern erkennen, ob dem Baby zu warm ist?

Eltern können die Temperatur ihres Babys ganz leicht im Nacken kontrollieren und so einer Überhitzung vorbeugen. Ist die Haut hier sehr warm oder gar verschwitzt, ist es dem Baby zu warm. Eltern sollten dann die Kleidung des Kindes anpassen oder einen kühleren Ort aufsuchen. Überhitzte Babys machen auf ihr Unwohlsein häufig auch durch Quengeln oder Schreien aufmerksam. Zudem sind Wangen, manchmal sogar das gesamte Gesicht, deutlich gerötet, wenn es dem Baby zu heiß ist.

Wie viel muss ein Baby im Sommer trinken?

"Babys haben ein höheres Risiko zu dehydrieren, da ihr Körper in Relation zur Größe mehr Flüssigkeit benötigt als ein Erwachsener", so Dr. Kahl. Wenn es im Sommer sehr warm ist, sollten Eltern ihren Kindern daher immer ausreichend zu Trinken anbieten. Der Experte rät: "Kinder sollten viel trinken, am besten noch bevor sich der Durst entwickelt!" Gestillte Babys brauchen allerdings kein zusätzliches Wasser – die Muttermilch reicht völlig aus. Konzentrierter oder wenig Urin in der Windel kann beim Baby ein Warnzeichen für zu wenig Flüssigkeitsaufnahme sein.