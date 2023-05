Brauchen Babys wirklich schon Wellness?

Durch meine Babykurse bekomme ich immer eine Menge mit – und viele Themen, über die sich Neu-Mamis austauschen, wiederholen sich natürlich: Es geht ums Schlafen, ums Stillen, den Beikost-Start. Eine Sache aber, die hat sich aber extrem verändert, seitdem ich selbst vor zwölf Jahren erstmals Mama wurde.

Denn als mein Größter 2010 zur Welt kam war, da gingen ein paar aus unserer Mama-Gruppe zum Babymassage-Kurs. Das war dann aber auch schon alles in Sachen "Wellness" für die Minis. Inzwischen haben frischgebackene Mamas ganz offensichtlich die Qual der Wahl: Gehe ich zum Baby-Floating? In die Säuglings-Salzgrotte? Oder doch lieber in die Therme, natürlich mit Besuch in der Baby-Bio-Sauna?

Gefühlt täglich hört man von neuen Angeboten: Anfang Februar eröffnete ganz bei uns in der Nähe, im niederrheinischen Moers, der "Babybeach" – ein sogenanntes Kinder-Inhalatorium, in dem die Kleinen in Salz- und Vernebelungsräumen spielen können. An 30 Standorten gibt es das Konzept schon. In Düsseldorf, ebenfalls nicht weit entfernt, gibt es seit einigen Jahren sogar einen echten "Baby-Spa", den meine Freundin Lisa kürzlich mit ihrer Tochter testete.