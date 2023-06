Zweifachmama gibt offen und ehrlich zu: "Ich habe nicht gern gestillt"

"Nebenbei" stillen? Ging nicht!

Eine (völlig durchgeknallte, ich weiß) Lösung hätte natürlich sein können, dass wir beide einfach nie so lange das Haus verlassen, dass ich mein Kind unterwegs stillen muss. Aber auch das hätte nicht viel geändert – denn selbst das Stillen in den eigenen vier Wänden machte mich wahnsinnig. Wenn Besuch da war, sowieso, denn ich gehörte nie

zu den Frauen, die mitten im Gespräch lässig ihre Brust aus dem T-Shirt ziehen und einfach "nebenher" ihr Kind stillen konnten. Ich brauchte dafür immer Ruhe, volle Konzentration und vor allem: Privatsphäre! Aber auch an den Tagen, an denen nur mein Sohn und ich zu Hause waren, gehörte das Stillen zu den Dingen, die mir von Tag zu Tag mehr zuwider wurden. Weil es meinen Tagesablauf unkontrollierbar bestimmte. Weil es mir meine Kleiderwahl diktierte. Weil ich es gedanklich schon mit Schmerzen verband, bevor es überhaupt losging. Weil die Schmerzen dann aber auch so gut wie jedes Mal wirklich einsetzten. Weil überall an und auf mir und meiner Kleidung und in meinen Haaren die verkleckerte Milch klebte, die frische von heute und manchmal (oder ehrlicherweise: meistens) auch die alte, bissig stinkende von gestern oder letzter Woche, weil ich mal wieder nicht geduscht oder Wäsche gewaschen hatte. Nein, nichts von alledem war so, wie ich es auf den Fotos in den Elternmagazinen gesehen hatte. Nichts war so, wie ich es mir vorgestellt hatte.

Also tat ich etwas, das jeder "Das Beste für Ihr Baby"-Empfehlung widersprach: Als mein Sohn drei Monate alt war, und obwohl meine Brüste schmerzhaft prallvoll mit frischer Muttermilch waren, machte ich mich auf in die Drogerie und kaufte zum ersten Mal Pre-Milch. "Nur für den Fall der Fälle", sagte ich mir selbst. Und packte für die an diesem Tag anstehende Busfahrt die fertig gemischte Milchmahlzeit samt abgekochtem Fläschchen in meine Wickeltasche. Faszinierenderweise sorgte allein das Wissen, dass sich diese Notfalloption in greifbarer Nähe befand, dafür, dass ich mit einem völlig anderen Gefühl als sonst in den Bus stieg. Ich fühlte mich entspannter. Beruhigter. Weniger beobachtet.

Babys empathisches Co-Verzweifeln

Ich brauchte das Fläschchen auf dieser Busfahrt gar nicht. Und auch auf der Rückfahrt nicht. Weil mein Sohn gar nicht quengelig und nervös wurde, wie sonst auf den meisten Busfahrten. Vielleicht war das ein Zufall, so wie bei dem vermeintlichen Regenschirmphänomen: Wenn man dran denkt, einen mitzunehmen, regnet es sowieso nicht. Wahrscheinlicher aber ist: Mein Sohn war entspannt, weil ich entspannt war. Was mich wiederum zu der Erkenntnis bringt: Eventuell war es gar nicht immer der Hunger, der ihn zum Schreien brachte – sondern sein empathisches Co-Verzweifeln, das ich schon aus dem Rückbildungskurs kannte. Vor lauter Sorge, er könne auf der Fahrt Hunger bekommen, war ich ja schon beim Einsteigen in den Bus mit jeder Zelle meines Körpers im angespannten "Bitte, bitte, bloß nicht weinen, weil ich wirklich überhaupt nicht weiß, was ich dann machen soll"-Modus.