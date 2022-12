Darauf darf Mama stolz sein!

Die Mutter eines Kindes, Elyse Myers, die nach eigenen Angaben nach der Geburt ihres Sohnes mit einer postpartalen Depression und Ängsten zu tun hatte, zeigt sich in einem Tiktok-Video emotional an dem Tag, als sie beschließt, mit dem Abpumpen endlich aufzuhören. Und sie hat dabei erstaunliche Erkenntnisse: Ganze 398 Tage hat sie ihren Sohn ausschließlich mit abgepumpter Milch versorgt. 2.388 Stunden hat sie insgesamt "geopfert", um Milch abzupumen – sechs- bis zehnmal am Tag. Das sind insgesamt knapp 475 Liter Milch, die ihr Körper produziert hat. "Ich bin so stolz auf mich", sagt diese Mutter am Ende des Videos zu Recht. Und das gilt aus unserer Sicht stellvertretend auch für alle anderen Mütter! Wir dürfen wirklich stolz auf uns sein!

Hier seht ihr das bewegende Video (auf Englisch), das Elyse unter dem #exclusivepumping gepostet hat: