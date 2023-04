"Batman Baby": So sieht die kleine Luna heute aus

Mobbing wegen Muttermal

Nach der Geburt teilten die Ärzte Lunas Vater und Mutter mit, dass es sich bei dem Muttermal um eine gutartige Fehlbildung der Haut handele. Dennoch entschieden sich die Eltern dazu, das Muttermal entfernen zu lassen – um ihre Tochter vor möglichen Anfeindungen zu schützen: "Ich will nicht, dass sie gemobbt wird, oder dass Leute fragen, ob sie ansteckend ist und gemeine Dinge zu ihr sagen", so Carol Fenner. "Wir waren einmal in der Kirche und ein kleines Mädchen neben uns sagte zu seiner Mutter: 'Wow, schau mal. Was für ein Monster!'"

Tolle Eltern: Carol Fenner und Thiago Tavares unterstützen ihre Tochter mit vollem Einsatz – dazu gehören auch diese coolen Batman-Masken: