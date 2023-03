Ihr wollt eurer Mama am Muttertag mit einem schönen Spruch eure Dankbarkeit und Liebe ausdrücken? Schreibt ihn doch entweder auf eine schöne Karte, lest ihn ihr vor oder sagt ihn ihr in einer ruhigen Minute. Wetten, dass das ein oder andere Freudentränchen fließen wird?

Die schönsten Sprüche zum Muttertag