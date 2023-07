Fraglicher Mini-Me-Trend: "Dein Kind ist doch keine Miniatur-Version von dir!"

Entscheidungen auf Augenhöhe

Eltern präsentieren auch weniger Tatsachen, die zu akzeptieren sind, sondern befragen die Kleinen zu jedem und allem: Was sie essen möchten, was sie anziehen möchten, was sie lieber möchten, und ich habe den Eindruck, dass diese Fragerei doch viele Kinder überfordert. Müssen sie das wirklich alles selbst entscheiden?

"Julia ist wie meine beste Freundin," strahlt meine Freundin Annemarie und schaut dabei ihre Tochter schwer verliebt an. "Wir sprechen einfach über alles." Augenhöhe heißt das Zauberwort. Geht das zwischen zwei weiblichen Personen mit über 20 Jahren Altersunterschied wirklich? Geht das vor allem zwischen Mutter und Tochter, die gerade mal in der Pubertät ist? Ich halte das für schlichtweg unmöglich, aber mich fragt ja keiner.