"Die Geburtstagsdeko war mir wichtiger als mein eigener Sohn"

Viele Fotos der fantastischen Tischdeko

Am Abend, als die Gäste weg waren und unser Sohn bereits schlief, scrollte ich durch die Fotos des Tages. Warum hatte ich so viele Bilder von der Torte gemacht? Blöde Torte. Noch eine Ansicht der beknackten Torte. Dann die Tischdeko. Noch mal Tischdeko. Die Servietten. Die Papierfische. Die Luftballons. Der ganze Tisch. Jetzt die Scheiß-Torte auf dem Tisch. Die angeschnittene Torte. Ende.

Ende? Ich wischte und wischte, doch es kamen keine weiteren Fotos. Entsetzt ließ ich das Handy in meiner Hand sinken. Ich hatte es tatsächlich fertiggebracht, am ersten Geburtstag meines Sohnes jeden Mist zu fotografieren, von den ausgestanzten Fondant-Fischchen bis hin zu den überm Tisch baumelnden Luftballons. Nur vom Geburtstagskind selbst hatte ich kein einziges Foto gemacht. Und nun weinte ich doch noch. Was für eine dumme, oberflächliche Gans muss man sein, wenn einem die Tischdeko wichtiger ist als das eigene Kind? Okay, das war nun vielleicht ein wenig hart formuliert – aber im Ernst: Was sind denn das für beknackte Prioritäten?

Es gab im ersten Lebensjahr meines Sohnes viele, viele (Himmel, waren es viele!) Situationen, in denen ich gemerkt habe: Ich bin kein bisschen diese vermeintlich perfekte Vorzeige-Mutter, die ich mir in meiner Fantasie immer ausgemalt hatte. Aber an diesem Abend, nach einem Jahr Elternschaft und einer Kindertorte voller Kirschwasser, habe ich vermutlich das erste Mal realisiert: Ich will es auch gar nicht sein!

Autorin. Silke Schröckert