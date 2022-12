Mit der "3er-Geschenke-Regel" ganz einfach Weihnachtsgeschenke finden!

Was ist die 3er-Geschenke-Regel?

Je nachdem, wen ihr fragt, was er oder sie sich wünscht, kommt vermutlich ein (manchmal auch nicht ganz ernst gemeintes): "Ich brauche nichts". Oder andersherum: Falls ihr eure Kleinen nach ihrem Wunschzettel fragt, ist der vermutlich sehr lang.

In beiden Fällen hilft die 3er-Geschenke-Regel. Und so funktioniert sie: Wie der Name schon verrät, geht es darum, die Geschenke auf drei Stück zu beschränken. Das wirklich Geniale kommt aber erst jetzt ... Denn, wenn ihr diese drei Regeln dabei beachtet, werdet ihr beim Verschenken ganz sicher in glückliche Gesichter schauen: