Warum Fünfer-Partys der Traum aller Eltern sind

Das müsst ihr bei der Einladung einer Fünfer-Party beachten

Gerade wenn es um das Thema Geld geht, muss auf die richtige Formulierung in der Einladungskarte geachtet werden. Niemand sollte das Gefühle vermittelt bekommen, dass es eine Selbstverständlichkeit oder Voraussetzung ist, ein Geschenk mitzubringen – egal ob es sich um einen 5-Euro-Schein oder ein verpacktes Geschenk handelt. So könnte zum Beispiel in der Einladung stehen:

"Das einzige, das sich Paul zum Geburtstag wünscht, ist eure Anwesenheit! Wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei sein könnt und mit uns feiert! Möchtet ihr Paul eine kleine Freude bereiten, könnt ihr ihm 5 Euro schenken, dann kann er sich etwas ganz Besonderes davon kaufen!"

Vielleicht wünscht sich euer Kind schon länger etwas und spart schon länger darauf hin, dann könnt ihr dies auch in der Einladung ergänzen. Das macht das ganze noch persönlicher.