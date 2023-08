Geschenkekisten im Spielzeugladen: Fluch oder Segen?

Kein Jubelgeschrei beim Auspacken

Als sie die Geschenke an ihrem Geburtstag schließlich überreicht bekam, packte sie sie aus und legte sie mit einem kleinen "Danke" neben sich. Kein Jubelgeschrei, nichts. Wie auch? Sie wusste ja schon, was sie bekommt. Sieben Jahre ist das Ganze her. Ana hat nie wieder nach einer Geschenkekiste gefragt. Zum Glück. Wir wissen jetzt beide: Persönliche Geschenke, die jemand für einen aussucht, sind besser. Der Trend geht zwar hin zum Wunschtisch bei der Hochzeit, den ich noch verstehen kann, zur Geschenkebox im Spieleladen und zum Online-Wunschzettel, wie ihn mein Mann hat. Aber wir zwei machen diesen Trend nicht mehr mit. Den Online-Wunschzettel meines Mannes ignorieren wir übrigens. Er bekommt immer eine Überraschung, ein Geschenk mit persönlicher Note. Denn das ist das Schönste am Schenken und beschenkt werden – finden wir.

Autorin: Svjetlana Pulkowski