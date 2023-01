Die schönsten Märchen für Kinder zum Vorlesen

Beltz, ab 8 Jahren

Janosch hat viele der altbekannten Grimm-Märchen ganz anders erzählt, leicht verändert oder ergänzt. So gibt es die ein oder andere Überraschung in den alten Geschichten zu entdecken: Aus Rumpelstilzchen wird ein Rumpelstühlchen und aus dem Froschkönig wird kein hübscher Prinz. Nein, er bekommt eine Froschkönigin an seine Seite. Außerdem sind viele neue Märchen hinzugekommen.

