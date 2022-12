Weihnachtsgeschenke für Kinder: Tolle Ideen für jedes Alter

Weihnachten kommt jedes Jahr schneller als erwartet, zumindest gefühlt. Von daher ist es gerade bei ganz kleinen Kindern sinnvoll, sich schon rechtzeitig eine kleine Liste mit Geschenkideen anzulegen. So hat man im Dezember auf die Frage von Verwandten, was der Nachwuchs sich denn wünsche, gleich eine passende Antwort parat. Weiterer Vorteil: Das Kind bekommt genau das, was es auch gebrauchen kann.

Wunschliste für den Weihnachtsmann

Für Kinder, die schon etwas größer sind, gibt es – neben Weihnachtsbaum schmücken, Plätzchen backen und jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender öffnen – vermutlich nichts Schöneres, als einen Wunschzettel für den Weihnachtsmann zu schreiben oder zu malen. Am besten unterstützt man sein Kind bei diesem Vorhaben. So kann man immer mal wieder einen Blick auf die Wünsche erhaschen, ohne Gefahr zu laufen, als Weihnachtsmann enttarnt zu werden. Wenn das Kind nicht mehr an den Weihnachtsmann oder das Christkind glaubt, darf der Wunschzettel natürlich weiterhin geschrieben werden.

Einige Onlineshops bieten virtuelle Wunschzettel an, auf denen Wünsche gespeichert werden können. Diese Liste kann man prima per Link an die Verwandtschaft schicken. Bei Bestellung eines der Geschenke wird es automatisch aus der Liste gelöscht – so liegen später nicht zehn Puppen unter dem Baum. Auch schön: hübsche Wunschzettel-Vorlagen, die nach Herzenslust ausgemalt, beklebt und beschrieben werden können. Es gibt sie zum kostenlosen Herunterladen, zum Beispiel bei Pinterest. So macht das Wünschen gleich noch mehr Spaß!