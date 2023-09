Über diese Geschenke hat sich mein 3-jähriger Sohn zum Geburtstag am meisten gefreut

Das Magnetspiel

Noch was für kleine Astronauten: Da wir bald nochmal in den Urlaub fliegen, haben wir ihm noch dieses tolle Magnetspiel geschenkt. Das findet er wirklich soooo cool. In der Schatulle befindet sich ein kleiner Astronaut, den man mithilfe von kleinen Magneten immer neu anziehen kann. Ein riesengroßer Spaß, der Kreativität und Fantasie fördert. Und: Toll zum Verreisen! Und wenn wir gerade von Magneten sprechen: Auch magnetische Bausteine sind in diesem Alter richtig toll. Liebt er auch sehr gerade.