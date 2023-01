Flecken entfernen (nicht nur) aus Kinderkleidung

Blut- und Urinflecken entfernen

Knie aufgeschlagen, ein Magen-Darm-Infekt oder noch nicht hundertprozentig trocken? Blut, Erbrochenes und Urin (sowie Schweiß) enthalten Eiweiß. Eiweiß gerinnt ab etwa 40 Grad Celsius und lässt sich dann nur noch schwer entfernen. Daher lösen sich diese Flecken am besten, wenn ihr sie zunächst mit kaltem Wasser ausgewascht und das Wäschestück anschließend in die Waschmaschine gebt.

Und wenn von Babys großem Geschäft was daneben geht? Gerade anfangs, wenn der Muttermilchstuhl noch recht flüssig ist, kann die Windel schon mal auslaufen. Und wetten, dass alle Eltern, die regelmäßig Babys wickeln oder gewickelt haben, Bodys kennen, die hinten fast bis zum Nacken hoch durchtränkt sind? Hier heißt es, das Gröbste mit einem Feuchttuch zu entfernen oder (bei festerem Stuhl) sogar mit einem Löffel abzukratzen (ach wie schön ist es, Eltern zu sein!). Anschließend ausspülen und mit Waschmittel oder Gallseife (gibt's im Drogeriemarkt) auswaschen. Ein Geheimtipp soll es sein, den Body anschließend zum Trocknen in die Sonne zu legen (wenn sie denn scheint) und ihn erst danach in der Maschine zu waschen.

Ganz ehrlich: Ist der Body zu stark verschmutzt und kein besonders gutes Teil, wärt ihr nicht die ersten Eltern, die ihn einfach komplett entsorgen.

Fett- und Ölflecken entfernen

Fettflecken sind schnell passiert, das kennen wir alle. Es muss nur ein Stück Gebratenes auf der Hose landen, schon bleibt ein Fettfleck zurück. In diesem Fall: mit warmem Wasser und Spülmittel oder – noch besser – Gallseife auswaschen. Nochmals mit Spülmittel oder Gallseife versehen, gut einreiben und sechs Stunden einwirken lassen. Anschließend mit warmem Wasser auswaschen und das Teil in die Waschmaschine geben.

Übrigens: Auch die gute alte weiße Kreide soll Wunder wirken. Einfach in den Fleck reiben, über Nacht liegen lassen und anschließend waschen.