Lästige Sonnencreme-Flecken entfernen? So klappt es wirklich!

Warum hinterlässt Sonnencreme Flecken?

Ich habe nun gelernt: Je höher der Lichtschutzfaktor, desto eher hinterlässt das Produkt auch Flecken auf der Kleidung. Für die sind nämlich die organischen UV-Filter zuständig. Verbinden diese sich mit den im Leitungswasser enthaltenen gelblichen Metall-Ionen werden die Flecken sichtbar. Und da der LSF bei Kindern in der Regel ja sehr hoch sein sollte (50+), hinterlassen diese Cremes auch besonders häufig Spuren. Diese lassen sich, so ehrlich müssen wir hier sein, nicht in allen Fällen wieder entfernen. Aber es gibt einige hilfreiche Tipps, die definitiv einen Versuch wert sind.

Am besten Sonnencreme-Flecken verhindern!

Der effektivste Tipp: Im Idealfall sollte Sonnencreme gar nicht erst auf Kleidung treffen. Deshalb creme ich meine Kinder möglichst direkt am Morgen, noch nackt, ein und ziehe sie erst dann an, wenn die Creme schon eingezogen ist. Klar, ist nicht immer möglich, manchmal vergisst man es auch schlichtweg. Aber zumindest das T-Shirt mal eben kurz zum Eincremen auszuziehen kann sich durchaus lohnen, um den fiesen gelben Creme-Rand zu vermeiden.

Sonnencreme-Flecken so schnell wie möglich auswaschen!

Je länger Sonnencreme in die Textilfaser einwirkt, desto schwieriger wird es, sie herauszuwaschen. Deshalb sollte man die Kleidung, die mit UV-Schutz in Berührung gekommen sein könnte, möglichst schnell in die Waschmaschine geben – auch wenn die Flecken auf den ersten Blick noch nicht zu erkennen sind. Setzt auf Waschmittel für Buntes, in flüssiger Form statt Waschpulver! Es enthält keine Bleichmittel, die die Flecken fixieren könnten. Genauso kontraproduktiv sind zu hohe Waschtemperaturen. 30 Grad reichen vollkommen aus, dafür lieber auf ein Programm mit Vorwäsche setzen.

Wichtig: Große Sonnencreme-Kleckse vorher mit einem Küchenpapier aufsaugen oder mit einem Löffel/Messer vorsichtig abschaben. Bitte nicht reiben! Das macht das Entfernen nur komplizierter.

Backpulver gegen Sonnencreme-Flecken

Ein Hausmittel, das (fast) jeder im Schrank hat: Backpulver auf den angefeuchteten Fleck geben und eine halbe Stunde einwirken lassen. Dann wie gehabt in die Waschmaschine geben. Alternativ kann man es auch mit Natron probieren. Aber beide Hausmittelchen bitte nur auf heller bzw. weißer Wäsche anwenden, denn unter Umständen kann der Stoff ausbleichen.