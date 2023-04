"Liebe Freundin, ich denke an dich … auch wenn ich mich im stressigen Mama-Alltag nicht melde"

Was bin ich für eine furchtbare Freundin?

Als ich das nächste Mal an dich denke, ist es kurz vor Mitternacht und mir fallen schon die Augen zu. Ich stelle den Wecker für den nächsten Tag, der ähnlich ablaufen wird wie der heutige, dann lege ich das Handy beiseite. Morgen werde ich dir antworten, nehme ich mir vor, ganz bestimmt. Dann schlafe ich ein.

Das alles ist nicht etwa gestern passiert – sondern vor über einer Woche. Mittlerweile habe ich mich seit neun Tagen nicht bei dir gemeldet. Neun! Wenn ich dir jetzt antworte, muss ich ja erstmal erklären, was bei mir los war. Aber was war denn los? Ich denke angestrengt nach, was ich dir sagen soll, um mich zu erklären. Aber mir fällt nichts ein, was in den letzten neun Tagen anders war als an all den anderen Tagen. Es war der ganz normale Mama-Wahnsinn. Alltag mit zwei Kindern, Job, Haushalt. Und in dem bist du irgendwie hintenüber gefallen. Was bin ich nur für eine furchtbare Freundin?!