Zum Muttertag backen mit Kindern – 10 einfache Rezepte

Zutaten

für ca. 20 Stück

1 Pck. Blätterteig (Fertigprodukt, aus dem Kühlregal, ca. 270 g)

ca. 100 g rote Konfitüre (z.B. Himbeere)

2–3 EL gefriergetrocknete Himbeeren

ca. 2 EL Puderzucker

Und so geht's:

1. Den Blätterteig entrollen und ca. fünf Min. Zimmertemperatur annehmen lassen, dann ausrollen und mit der Marmelade bestreichen. Anschließend von den beiden langen Seiten her zur Mitte hin aufrollen. An der Stelle, wo sich die beiden Seiten treffen, eine kleine Spitze formen. Den Blätterteig vorsichtig in Folie wickeln und ca. 30 Min. in den Tiefkühler legen.

2. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, ein Backblech mit Backpapier auslegen. Mit einem scharfen Messer die Blätterteigrolle in Scheiben schneiden und ggf. nochmal vorsichtig in Form bringen und mit etwas Abstand auf das vorbereitete Backblech legen.

3. Die Herzen im vorgeheizten Backofen ca. 15 Min. backen, auf einem Kuchengitter etwas abkühlen lassen. Den Puderzucker sieben. Die Himbeeren fein zerkleinern. Zum Servieren die Herzen damit bestäuben bzw. bestreuen.

Zubereitung: 25 Min.

Kühlen: 30 Min.

Backen: 15 Min.