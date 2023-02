8 schöne Ideen für Oster-Rituale für Kinder

8 Oster-Bräuche, die das Gemeinschaftsgefühl als Familie stärken

1. Zauberhafte Oster-Kiste

Die meisten Familien haben Weihnachtskisten, in denen die Deko von Januar bis November schlummert. Eine solche Kiste passt auch zu Ostern. Was kommt rein? Die schönsten Basteleien der Kinder und die Lieblingsdeko. Der erste gemalte Osterhase oder der gehäkelte Eier-Wärmer – solche kleinen Erinnerungen sind auch in zehn Jahren noch schön.



2. Selbst gemachtes Ostergedeck

Wenn nicht schon vorhanden, kauft weißes Geschirr (Teller, Tassen, Eierbecher), das mit Porzellanmalfarbe (gibt’s auch extra für Kinder) verziert wird. Jeder malt, was ihm zu Ostern einfällt: Hasen, Lämmer, bunte Eier, Blumen, Huhn und Hahn oder – das gilt für die ganz Kleinen – einfach Farbkleckse in bunten, warmen Frühlingsfarben, die auf der festlich gedeckten Tafel leuchten. Dann kommen die Kunstwerke ebenfalls in die Osterkiste und werden nächstes Jahr wieder herausgeholt und gewürdigt.