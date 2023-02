Die schönsten Osterlieder für Kinder!

Mittlerweile ist dieses Lied ein echter Klassiker zu Ostern. Dabei wiederholen die Kids auch gleich noch das Alphabet. Hier kommen die ersten beiden Strophen:

A B C

Das Häschen sitzt im Klee

Der Löwenzahn, der schmeckt so gut

Oh lieber Has', sei auf der Hut

A B C

Das Häschen sitzt im Klee



D E F G

Die Ohren in die Höh'

Wer schleicht auf leisen Pfoten her?

Der Fuchs! Der Has erschrickt so sehr

D E F G

Die Ohren in die Höh'