Die 10 besten Faschingslieder für Kindergarten-Kids!

Diese Melodie ist unverkennbar und steckt zum Mitsingen an. Schon 1977 machte Vader Abraham das Lied der Schlümpfe weltberühmt.

Die bekannteste Strophe:

Sagt mal von wo kommt ihr den her

Aus Schlumpfhausen bitte sehr

Sehen da alle so aus wie ihr

Ja wir sehen so aus wie wir

Soll ich euch ein Lied beibringen

Ja wir wollen mir dir singen

Ich kenn ein Lied mit nem schönen Chor

Spiel es uns bitte einmal vor

Der Flöttenschlumpf fängt an

So singt mal mit

La la lala lalala lala ...