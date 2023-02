Diese Kinder-Spiele für die Faschingsparty musst du kennen – schon für die Kleinsten

Riesen gegen Zwerge (für Kinder ab 4)

Die Hälfte der Kinder sind Riesen, die anderen Zwerge. Der Raum wird durch zusammengerollte Decken in zwei Länder geteilt. In jedem liegen gleich viele Luftballons. Die Riesen versuchen nun, ihre Ballons ins Land der Zwerge zu befördern – und umgekehrt. Wenn die Musik stoppt, werden die Ballons gezählt. Siegergruppe ist, wer die wenigsten Ballons in seinem Land hat.

Luftschlangen-Schatz (für Kinder ab 4)

Unter einem Berg von Luftschlangen verstecken sich bunte Pingpongbälle. Die Musik läuft, und alle gehen auf Schatzsuche. Stoppt die Musik, zählt jeder, wie viele Bälle er gefunden hat.