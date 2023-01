8 Bastelideen für Fasching, die schon mit den Kleinsten klappen!

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür: Die meisten nennen sie Fasching oder Karneval. In jedem Fall verkleiden wir uns, feiern und zwar am liebsten in allen Farben, die der graue Februar in der Regel nicht hergibt. Auch (oder vor allem?) in Kindergärten und Schulen wird das Faschingsfest groß geschrieben. Und fleißig dafür gebastelt. Auch zu Hause können wir selbstverständlich mit unseren Kleinen ein paar bunte Akzente setzen. Die meisten dieser Bastelideen können wir bereits mit jüngeren Kindern umsetzen. Probiert es einfach aus! Perfekt muss es eh niemals sein mit Kids, das wäre viel zu langweilig.