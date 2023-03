Papierblumen basteln – eine hübsche Idee für den Frühling

Papierblumen Bastelanleitung:

"Keine Sorge, die Blümchen müssen nicht so exakt aussehen wie auf dem Bild", beruhigt uns Bastelprofi Anna Diercks. Wer diese Bastelidee auch schon mit Kleinkindern ausprobieren möchte, go for it! Hauptsache: selbstgemacht!

Das braucht ihr für die Blumen aus Papier:

Origamipapier oder dünnes Tonpapier (bunte Auswahl)

Schere

Stanzer

Klebestift, Flüssigkleber oder Heißkleber*

Holzspieße (Schaschlickspieße)

So bastelt ihr die Papierblümchen nach: