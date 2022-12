Schminke für Kinder: Worauf Eltern achten sollten

Pünktlich zur Karnevalszeit stehen Drogerien, Bastelläden und Supermärkte wieder voll mit Kinderschminke. Bunte Stifte und Farbpaletten, die aus kleinen Kindern Indianer, Clowns oder Prinzessinnen machen. Leider stehen viele dieser Produkte seit Jahren in der Kritik, da sie zum Teil bedenkliche Inhaltsstoffe wie verbotene Konservierungsmittel oder potentiell krebserregende Verbindungen enthalten. Letztere sind besonders problematisch, wenn auch die Lippen geschminkt werden, da die Stoffe so in den Körper gelangen können. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, greift daher am besten zu Bio-zertifizierter Schminke für Kinder (z. B. "Jofrika Nature for Fun 5 Schminkstifte") oder investiert in professionelle Theaterschminke auf Wasserbasis mit hochwertigen Farbpigmenten. Diese Aquacolorfarben bekommt man im Theaterbedarf oder Internet. Die Preise liegen – je nach Größe der Palette – zwischen 15 und 50 Euro, dafür halten sie aber auch jahrelang. Zudem haben sie den Vorteil, dass sie nicht so schnell verblassen und verschmieren.