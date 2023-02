Bewegungsspiele: Ostern im Kindergarten

Diese drei Spielideen funktionieren am besten draußen, denn ihr braucht etwas mehr Platz.

Osterspiel: Osterhasen-Fangen

Die Kids werden in Osterhasen-Jäger und Osterhasen eingeteilt. Die Jäger müssen dann (wie bei dem klassischen Fangen-Spiel) versuchen, die Häschen zu erwischen. Dafür bekommen alle Osterhasen ein Band in die Hosentasche gesteckt, das etwas rausguckt. Indem die Jäger dieses Band klauen, fangen sie den Hasen. Wer als letztes noch sein Bändchen in der Tasche hat, ist der geschickteste Osterhase – und hat gewonnen.

Osterspiel: Eierlauf

Auch hier werden zwei Teams aufgestellt, die sich wie bei einem Staffellauf positionieren. Je ein Spieler pro Team bekommt ein (rohes) Ei auf einen Löffel gelegt. Dann heißt es: Auf die Plätze – fertig, los! Als Orientierung für die Strecke kann in einer bestimmten Entfernung ein kleines Hütchen aufgestellt werden, um das die Kinder einmal herumlaufen müssen, bevor sie zum Ausgangspunkt zurücklaufen – und das Ei auf dem Löffel an den Nachfolger übergeben. Das Team, das als erstes durch ist, hat gewonnen!

Osterspiel: Eierklau

Insgesamt werden acht Eier benötigt – je vier in einer Farbe. Nun werden die Kids in zwei Gruppen eingeteilt und ein Spielfeld festgelegt. Jeweils an die gegenüberliegenden Seiten des Spielfeldes werden die Eier eines Teams (vier in einer Farbe) abgelegt. Dann dürfen alle loslaufen und versuchen, die Eier des anderen Teams zu klauen – und auf ihre Seite zu bringen. Aber Achtung: Wer von einem gegnerischen Teammitglied dabei "gefangen", also angetickt wird, ist raus! Gewonnen hat der letzte Spieler auf dem Feld – oder das Team, das alle gegnerischen Eier auf seine Seite gebracht hat.