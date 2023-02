9 leckere Osterfrühstück-Ideen für Kinder

Zutaten

für eine Quicheform (Ø 28 cm; 8 Stücke)

150 g Weizen-Vollkornmehl

70 g Butter

Salz

400 g Möhren

4 Frühlingszwiebeln

200 g Feta

200 g Kräuter-Crème fraîche

3 Eier

20 g Speisestärke

1 TL gekörnte Gemüsebrühe

Pfeffer aus der Mühle

frische Kräuter zum Garnieren

Außerdem: Butter für die Form

Zubereitung

1. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Quicheform fetten. Für den Mürbeteig Mehl, Butter, zwei EL kaltes Wasser und 1/2 TL Salz zu einem glatten Teig verkneten und den Boden und den Rand der Quicheform damit auslegen. Den Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen.

2. Für den Belag die Möhren schälen, waschen, in kleine Würfel schneiden, in leicht gesalzenem Wasser 4–5 Min. garen, in einem Sieb abtropfen lassen. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Den Feta fein zerbröckeln.

3. Crème Fraîche, Eier, Speisestärke, Brühe verquirlen, den Guss salzen und pfeffern. Möhren, Frühlingszwiebeln und den Feta untermischen, alles auf dem Quichboden verteilen und die Quiche im Ofen in 30–35 Min. backen. Mit frischen Kräutern garniert servieren.

Zubereitung: 25 Min.

Backen: 30-35 Min.