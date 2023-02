8 Leckereien, die ihr zu Ostern mit euren Kindern backen könnt

Zutaten

für 8 Stück

150 ml Milch

7 g Trockenhefe

60 g Zucker

500 g Weizenmehl (Type 550)

200 g Magerquark

1 Ei (M)

100 g gehobelte Mandeln Außerdem

2 EL Milch zum Bestreichen

8 bunt gefärbte Ostereier

Zubereitung

1. Milch lauwarm erhitzen. Mit der Hefe, dem Zucker und der Hälfte des Mehls in eine Schüssel geben und verrühren. Abdecken und 1 Std. an einem warmen Ort gehen lassen. Restliches Mehl sowie den Quark und das Ei dazu geben und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts in 5 Min. zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Abdecken und 1 Std. an einem warmen Ort gehen lassen.

2. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einer ca. 32 cm langen Rolle formen und in 16 etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden. Jedes Stück zu ca. 20 cm langen dünnen Strängen ausrollen. Jeweils 2 Stränge spiralförmig zusammendrehen, sodass eine Kordel entsteht. Zu einem Kranz formen, die Enden gut andrücken und auf das Backblech legen. Je ein Osterei in die Mitte der Osternester legen, abdecken und 30 Min. gehen lassen.

3. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Eier wieder entnehmen und beiseite legen. Die Teigoberfläche mit Milch einpinseln und mit den gehobelten Mandeln bestreuen. Das Blech in den Ofen (Mitte) schieben und für 15-20 Minuten backen. Herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Die Kränze vor dem Servieren mit Puderzucker bestauben und die Eier in die Mitte legen.

Zubereitungszeit: ca. 40 Min.

Warten: 2 Std. 30 Min.

Backen: ca. 20 Min.