(Kleine) Kinder und Hunde unter einem Dach? Vor diesen Gefahren warnen Experten

Rund 11 Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen Hund. Für viele Familien ist der Vierbeiner vollwertiges Familienmitglied und vor allem eine Bereicherung für Kinder. Aber auch das sollte man wissen: Jährlich müssen in Deutschland schätzungsweise 30.000 bis 50.000 Bissverletzungen ärztlich behandelt werden. Besonders erschreckend: Weit mehr als die Hälfte der Behandelten sind Kinder. Ihre Bissverletzungen sind schwerwiegender als bei Erwachsenen, weil Hunde kleine Kinder häufiger in den Hals oder Kopf beißen.

Beißen die Tiere, ist der Spaß am Haustier schnell dahin

Wenn die Vierbeiner ihren Platz in Familien mit kleinen Kindern finden sollen, bedarf es Regeln, die eingehalten werden. Auch Kinder können lernen, artgerecht mit Hunden umzugehen, sie als Tiere mit angeborenen Instinkten zu respektieren und Verantwortung für sie zu übernehmen. Wenn Eltern und Kinder das Verhalten von Hunden richtig einschätzen und genug Zeit für die Erziehung ihres Vierbeiners aufwenden, kann ein Hund zum wertvollen Familienmitglied werden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft "Mehr Sicherheit für Kinder e.V." nennt zehn Regeln für die Hundehaltung in der Familie und den Umgang mit fremden Hunden: