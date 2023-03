"Vielleicht vergessen sie, was du gesagt hast – aber nie, wie sie sich gefühlt haben"

Ist das Speedy Gonzales? Nein, das ist Mama!

Jeden Tag laufen wir. Wir jagen einer Aufgabe nach der anderen auf den To-do-Listen hinterher. Dabei sollten wir öfter auf den Pause-Knopf drücken. Warum?

"Weißt du was, Mama?"

"Moment. Ich hab jetzt keine Zeit …"

"Aber ich wollte doch nur sagen, dass du meine allerliebste Mama bist …"

Das sind die Augenblicke, die wir verpassen könnten. Das machte mich nachdenklich. Vor Kurzem bin ich auf ein Zitat gestoßen:

"They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel." Carol Buchner

Übersetzt heißt das: "Sie vergessen vielleicht, was du gesagt hast, aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich bei dir gefühlt haben." Das Herz unserer Kinder ist zart.