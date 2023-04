Schnitzeljagd: Die 10 besten Ideen für Kids

So plant ihr die perfekte Schnitzeljagd – zum Beispiel als Mottoparty

Steht der Kindergeburtstag unter einem bestimmten Motto? Dann solltet ihr das Thema unbedingt in eure Schatzsuche einbauen. Besonders gut klappt das, wenn während der Party plötzlich ein geheimnisvoller Brief auftaucht. Formuliert eine kleine Geschichte, die die Geburtstagsgäste auf die Suche einstimmt. Das muss gar nicht kompliziert sein, wenige Zeilen reichen aus. Auf einem Einhorngeburtstag könnte ein goldenes Einhornei gerettet werden, ein mysteriöser Diebstahl sorgt auf einem Detektivgeburtstag für Unruhe und kleine Fussballfans machen sich voller Freude auf die Jagd nach einem wichtigen Pokal. Ihr werdet sehen: Die Kinder sind sofort mit Feuereifer dabei.

Die Umgebung für die Schatzsuche

Mit jüngeren Partygästen ist die Schatzsuche indoor leichter umzusetzen, dafür braucht man allerdings auch etwas Platz in den eigenen vier Wänden. Am schönsten ist eine Schnitzeljagd natürlich im Freien. Ab fünf Jahren klappt das in der Regel gut. Geht die Umgebung am besten schon im Vorfeld ab und sucht euch auffällige Objekte, die ihr für eure Aufgabenstellung nutzen könnt oder hinterlasst schon mal ein paar Spuren. Die folgende Anleitung solltet ihr euch auf jedem Fall im Vorfeld zwecks Vorbereitung schon mal genau durchlesen:

Die Schatzkarte

Keine Schatzsuche ohne Schatzkarte. Abhängig von euren Zeichenkünsten könnt ihr die Karte entweder selbst gestalten (Kaffeeflecken und abgebrannte Ränder nicht vergessen!) oder sie einfach ausdrucken. Es gibt im Internet zahlreiche Vorlagen für Schatzkarten (zum Beispiel diese für einen Piratengeburtstag), in die ihr dann nur noch Symbole für eure Stationen eintragen müsst. Ihr könnt auch nur die Position des Schatzes einzeichnen und die Schatzkarte in mehrere Stücke zerschneiden. Die Kinder erhalten zu jedem Hinweis einen Teil der Karte, die sie am Ende schließlich zusammenpuzzlen.

Das Highlight: der Schatz

Das bringt uns auch schon zum Schatz. In vielen Familien fungiert eine gut gefüllte Piñata als Schatz. (Bei Amazon gibt es eine große Auswahl: von Einhorn- bis T-Rex-Piñata.) Achtet in diesem Fall darauf, dass die Süßigkeiten gerecht verteilt werden können und nicht zu fragil sind. Wer ohnehin kleine Geschenk-Tütchen (Sind diese Tierchen nicht süß!?) für die Gastkinder plant, kann diese auch direkt in der Schatzkiste verstecken. Ansonsten tut es auch einfach eine bunte Süßigkeitenmischung in der Schatztruhe (die gerecht zu verteilen ist). Wenn ihr keine richtige Schatzkiste habt oder kaufen wollt, könnt ihr auch einen Schuhkarton bekleben, eine alte Zigarrenkiste nehmen, oder, oder, oder.

Schnitzeljagd-Ideen, die Spaß machen

Herzstück jeder Schatzsuche sind die Aufgaben, die die Kinder Stück für Stück an den Schatz heranführen. Die kleinen Spiele und Rätsel sollen vor allem Spaß machen und auf keinen Fall zu unnötigem Frust bei den kleinen Gästen führen. Denn so ein Kindergeburtstag ist zwar eine schöne Sache, bei all der Aufregung liegen aber oft auch die Nerven blank. Besonders beliebt sind daher Spiele, die auf Kooperation statt auf Konkurrenz setzen und bei denen die Kinder als Team agieren können.