Ab wann braucht man keinen Kinderwagen mehr?

"Und wie kommt ihr jetzt nach Hause?" – "Holt euch denn niemand mit dem Auto ab?" – "Den GANZEN Weg seid ihr so gekommen?" Kommentare wie diese höre ich oft. "Mama, was meint die Frau?", fragte mich mein Sohn einmal sehr irritiert, als eine besorgte Mutter immer wieder aufgeregt "Die armen Kinder! DIE ARMEN KINDER!" rief – sie hatte mitbekommen, dass wir durch den Nieselregen zu Fuß nach Hause gehen wollten. Ich konnte mir damals ein Lachen nicht verkneifen (übrigens auch jetzt nicht, wenn ich an diese Situation zurückdenke). Meine Kinder kennen es nicht anders: Da, wo sie hinwollen, tragen ihre eigenen Beine sie hin. Und ja: Alle Ziele, die im Alltag für sie wichtig sind, liegen in einem Radius, den auch eine Dreijährige problemlos ohne Bus oder Buggy erreichen kann. "Wenn das Kind allein in der Lage ist zu laufen, kann der Buggy wegbleiben", hat Dr. Gerrit Lautner, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, mir in einem früheren Interview für Leben & erziehen einmal erzählt. Damals sagte er auch: "Wenn wir ehrlich sind, wird der Buggy doch häufig benutzt, um den Alltag für die Eltern einfacher zu machen."

Alles einfacher mit Buggy – oder doch ohne?

Natürlich hat er Recht. Und ich gebe zu: Der Anfang war hart. Eine Zweijährige weigert sich immer mal wieder, überhaupt nur einen einzigen Schritt zu gehen. Und ja, selbst ein Sechsjähriger hat noch so seine bockigen Momente. Doch genau wie beim Zähneputzen oder Zu-Bett-bringen ist auch beim Thema Mobilität Gewohnheit alles: Nach wenigen Wochen war unsere Form der Fortbewegung für die Kinder "normal". Und für mich eine der besten Entwicklungen überhaupt: Ich bekomme problemlos meine 10.000 Schritte am Tag zusammen. Und die Kinder empfinden das Zufußgehen als absolute Selbstverständlichkeit. Dafür gab es schon reichlich Lob von den Erziehern und Erzieherinnen der Kitas meiner Kinder – denn so "normal" ist es heutzutage eben tatsächlich nicht mehr, die eigenen Kinder einfach mal laufen zu lassen. Schade eigentlich.

Autorin: Silke Schröckert