Zweifacher Vater: "Darum helfe ich nicht im Haushalt"

Die Papas müssen abliefern

Allgemein betrachtet werde Vätern jedoch immer noch weniger zugetraut – und das hat laut Felix Schenk auch einen Grund. "Es gibt Studien, laut denen sich Männer angeblich im Haushalt 'extra dumm' anstellen, um danach von der 'Last' dieser Aufgaben befreit zu sein und die Verantwortung somit wieder in weibliche Hände fällt. Die letzten Generationen von Vätern haben alle ihre ganz eigene Sozialisation durchlebt und haben selten Zugang zu neuen Ideen und Rollenbildern bekommen. Leider scheint das in vielen immer noch an zu halten. Wenn Männer mehrheitlich von patriarchalen Strukturen profitieren und als abwesende Ernährer auftreten, kann ich verstehen, dass da erst mal skeptisch drauf geschaut wird, wenn Männer aus der Deckung kommen und sagen, dass sie jetzt was anders machen wollen. Es liegt ja an uns als Väter dann auch abzuliefern und unseren Job zu machen."