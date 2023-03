80 Prozent der Care-Arbeit wird von Müttern geleistet

Natürlich lassen sich diese Aussagen nicht pauschalisieren. In vielen Familien ist es ja auch so, dass der Vater Vollzeit arbeiten geht und die Mutter daher anfallende Arbeiten zu Hause übernimmt. Und es gibt garantiert auch unzählige Papas, die sich nach ihrem Job gerne um die Kids kümmern und im Haushalt helfen. Dennoch: Studien zufolge wird die Care-Arbeit in Deutschland zu 80 Prozent von Müttern geleistet – neben Teilzeit- und Vollzeitjobs wohlgemerkt. Ein ganz schönes Ungleichgewicht!

Genau deshalb gibt es den "Equal Care Day". Seit 2016 rückt der Aktionstag am 29. Februar bzw. 1. März die sonst so beiläufigen To-dos rund um Kinder und Haushalt in den Vordergrund und soll für mehr Wertschätzung, eine gerechte Rollenverteilung und eine faire Bezahlung einstehen.

Wir von der Redaktion wünschen euch (allen Mamas und auch Papas), dass ihr euch für eure Arbeit angemessen wertgeschätzt fühlt – und zwar nicht nur an einem Tag im Jahr!