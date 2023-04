Familienstartzeit: Der zweite Elternteil soll 10 Tage Sonderurlaub bekommen!

Was bedeutet die "Familienstartzeit"?

Mit dem neuen Gesetz soll endlich eine Regelung in Kraft treten, nach der auch der Partner oder die Partnerin einige Tage bezahlt freinehmen kann. Diskutiert werden zehn Tage Sonderurlaub nach der Entbindung. In dieser Zeit kann der zweite Elternteil den Start in die Familienzeit aktiv miterleben und die Mutter mit dem Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt unterstützen.

Bisher musste dafür regulärer Urlaub eingereicht – oder ein Teil der Elternzeit genutzt werden. Die bezahlte Freistellung von abhängig Beschäftigten könnte dazu beitragen, den Schritt in Richtung partnerschaftliche Aufgabenteilung zu stützen.

Im Übrigen soll die Freistellung ebenso für Alleinerziehende gelten – diese dürfen dann eine Person aus ihrem Umfeld benennen, die Anspruch auf die Familienstartzeit geltend machen darf. Auch finanziell belastete Familien sollen laut dem Ministerium dadurch die Chance haben, einen leichteren Start in das Familienleben zu bekommen. Der Partner oder die Partnerin müssten so beispielsweise nicht aus finanzieller Not heraus auf die gemeinsame erste Zeit verzichten.