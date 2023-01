Elopement – eine Hochzeit zu zweit. Warum macht man das?

Man kennt es unter anderem aus Hollywood-Filmen: Alles ist vorbereitet, die Gäste warten in der Kirche, doch im allerletzten Moment macht Braut oder Bräutigam einen Rückzieher und will nun plötzlich doch nicht heiraten. Oder es gibt Einspruch von Bekannten oder Verwandten, die eine bisher verheimlichte Affäre aufdecken ... "Die Braut, die sich nicht traut" mit dem Traumpaar aus "Pretty Woman", Julia Roberts und Richard Gere, ist so ein Beispiel. Doch sicher kennen viele von euch auch Beispiele aus dem "echten" Leben.

In diesem Artikel geht es allerdings darum, wenn sich Paare entschließen, alleine, also zu zweit, zu heiraten. Ohne Trauzeugen, Gäste, große Feier, einfach nur unter sich und womöglich ganz weit weg. Der Begriff Elopement Wedding kommt von dem englischen "to elope" und bedeutet auf Deutsch so viel wie "durchbrennen". In diesem Fall verschwindet das Paar sozusagen gemeinsam.