Der Traum wird Wirklichkeit

Einige Hürden galt es noch zu nehmen. So musste eine Sondergenehmigung eingeholt werden, da die Route für Kinder normalerweise nicht gestattet ist.

Am 6. August 2023 war es dann so weit: Mit Guides des Reise-Anbieters Tanzaniaspecialists erklomm der fünfjährige Ognjen gemeinsam mit seinem Vater Zoran den Gipfel des Kilimandscharo. Stolzer hätten die beiden wohl kaum sein können, als endlich das langersehnte Foto von ihnen am Uhuru Peak geschossen wurde. Ognjen hat damit einen neuen Weltrekord aufgestellt: Er erklomm als jüngster Mensch den Kilimandscharo. Es bleibt abzuwarten, welche Abenteuer ihn in seinem Leben noch rufen werden.