Aruba mit Kindern: One happy island, one happy family

Beliebte Ausflugsmöglichkeiten auf Aruba mit Kindern

Oranjestad

Der Hauptstadt Arubas solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Vielleicht nicht gerade in der glühenden Mittagssonne, wie wir bei unserem ersten Versuch. Nachmittags ist das Licht am schönsten und lässt die pastellfarbenen Häuschen so richtig leuchten. Cool für Kids: Alternativ könnt ihr auch die Straßenbahn, die "Arumtram" nehmen, die zwischen dem Kreuzfahrtterminal und dem Stadtzentrum hin- und herfährt. Per Hop-on-hop-off könnt ihr so Denkmäler und Museen entlang der Strecke entdecken. Oder ihr geht in der Fußgängerzone shoppen. Achtung: Wenn gerade eines der riesigen Kreuzfahrtschiffe angelegt hat, kann es in Oranjestad auf einen Schlag plötzlich sehr voll werden.

De Palm Island

De Palm Island ist eine kleine, private Insel vor der Küste Arubas, die nur per All-inclusive-Ausflugspaket buchbar ist. Vor Ort gibt es einen Wasserrutschenpark und viele andere Aktivitäten. Auch Seatrek, ein Spaziergang unter Wasser mit Sauerstoff-Helm oder Snuba, eine Mischung Schnorcheln und Tauchen, könnt ihr hier (gegen eine Extragebühr) ausprobieren. Die Preise sind allerdings leider recht sportlich (ca. 100 Euro für Erwachsene und ca. 80 Euro für Kinder für das Basispaket).

Unterwasserwelt

Ein absolutes Highlight auf Aruba ist die Unterwasserwelt. Schnorcheln könnt ihr, wie oben schon erwähnt, direkt vom Strand aus. In der Bucht von Mangel Halto, nahe des Ortes Savaneta, könnt ihr mit etwas Glück Tintenfische, Papageienfische und sogar Seepferdchen sehen. Alternativ könnt ihr auch mit einem Katamaran einen Ausflug buchen, der euch dann zu unterschiedlichen Spots bringt. Highlight – auch beim Tauchern – ist das Wrack der MS Antilla, das 700 Meter vor der Küste liegt. Es ist das größte betauchbare Schiffswrack in der ganzen Karibik. Bei guter Sicht kann man das ehemalige Frachtschiff, das auf 18 Metern liegt, sogar beim Schnorcheln sehen. Wer nicht nass werden mag, kann sich die Unterwasserwelt sogar mit einem U-Boot (Atlantis Submarines) anschauen, das bis zu 40 Meter tief taucht.

Tierparks

Ihr sucht nach Abwechslung zu Pool und Meer? Tiere anschauen geht mit Kindern ja immer gut. Hinter dem Palm Beach findet ihr die "butterfly farm" – ein tropischer Garten mit über hundert verschiedenen Schmetterlingen. Bei einer Tour, die im Eintrittspreis enthalten ist, erfahrt ihr alles Wissenswerte über die bunten Falter und ihre Metamorphose. In Bringamosa, etwas südlich von Oranjestad leben rund 100 Esel in einem Schutzgebiet ("donkey sanctuary"). Sie wurden einst als Arbeitertiere auf die Insel gebracht – da man sie mittlerweile nicht mehr für den Transport benötigt, haben sie hier nun ein Refugium gefunden und freuen sich über Besucher. Auf der Ostseite der Insel liegt die "ostrich farm" – die hier lebenden Strauße fühlen sich in der kargen Landschaft mehr als wohl. Rund 80 Tiere könnt ihr auf der Straußenfarm kennenlernen.

Arikok National Park

Rund 20 Prozent der Fläche von Aruba nimmt der Nationalpark ein, in dem viele Tiere und Pflanzen beheimatet sind. Auch die Quadirikiri-Höhlen mit alten indianischen Zeichnungen und Fledermäusen sind hier zu finden. Besonders imposant sind die zwei Kammern, die von Löchern in der Höhlendecke durch das einfallende Sonnenlicht erhellt werden. Auch der Conchi Natural Pool ist ein beliebtes Ziel im Arikok National Park. Das Meer sammelt sich hier inmitten einer vulkanischen Felsformation und lädt zum Baden und sogar Schnorcheln ein.

Aussicht

Direkt an der Hauptstraße Richtung Santa Cruz befinden sich ungewöhnlich große Felsbrocken. Auf zwei davon, Ayo und Casibari, könnt ihr raufklettern und dann einen 360-Grad-Blick auf die Insel werfen. Auch gut: der Hooiberg. Dieser kegelförmige, 165 Meter hohe Hügel kann mit knapp 600 Schritten bezwungen werden – am besten nicht in der Mittagshitze.



Natural Bridge: Bis zu ihrem Einsturz 2005 zählte sie zu den größten natürlichen Felsbrücken der Welt. Trotz des Einsturzes wird sie immer noch von allen Bus- und Quadtouren angesteuert. Direkt nebenan befindet sich eine kleinere Felsbrücke, die "baby bridge". Und die schroffe Nordküste ist allemal einen Ausflug wert.