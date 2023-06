"Familienurlaub im Bayerischen Wald – ich dachte immer, das wäre nichts für mich"

Low-Budget-Weltreise mit Backpack, Camping-Urlaub mit einem selbst ausgebauten Hochdachkombi, Insel-Hopping und Coach-Surfing – so sahen meine Urlaube früher aus. Klar, als Mama muss man sich ein bisschen anpassen - aber eigentlich hatte ich mir geschworen, nie in ein Rundum-sorglos-Hotel zu fahren, bei dem wir die Anlage so gut wie gar nicht erst verlassen. Doch genau das haben wir tatsächlich gemacht – und zwar nur ein paar Auto- bzw. Zugstunden entfernt von uns. Denn eine zweite Sache haben wir spätestens seit Corona gemerkt: Wir müssen uns nicht stundenlang in einen Flieger setzen, um einen schönen Urlaub an einem exotischen Ort zu verbringen. Auch im eigenen Land gibt es schöne Fleckchen Erde zu entdecken. In unserem Fall: das Kinder- und Familienhotel Ulrichshof im Bayerischen Wald.

Vorteil Nr. 1: Entspannte Anreise

Kein mitten in der Nacht aufstehen, um den günstigen 6-Uhr-Flug zu bekommen und vorher genug Zeit einzuplanen, um mit Kind durch die Sicherheits-Kontrollen zu hetzen, um am Ende am Gate mitgeteilt zu bekommen, dass der Flieger leider verspätet sein wird. Kenne ich zu gut – alles schon durchgemacht. Doch dieses Mal sitzen wir ohne Sicherheits-Check und lange Gepäck-Abgabe-Schlange morgens um 9 Uhr ganz entspannt im Zug und packen unsere Frühstücksbrote aus. In den Bayerischen Wald kann man natürlich auch per Auto fahren, wir haben uns aber ganz bewusst für den Zug entschieden, auch wenn es von Hamburg aus eine etwas längere Anreise mit Umstiegen ist. Der Weg ist in dem Fall auch das Ziel – vorbei an schönen Landschaften und kleinen Ortschaften, während wir Karten spielen, malen oder einen Spaziergang durch die Wagons machen. Nach ICE und RE steigen wir in einen niedlichen kleinen Wagon der Oberpfalz-Bahn, die uns die letzten Meter durch viele Tunnel und immer höhere Berge bis zum Bahnhof Furth im Wald transportiert. Mit dem Taxi geht es ins Hotel.

Vorteil Nr. 2: Es wird an Kinder UND Eltern gedacht

Wir betreten die Eingangshalle des Familienhotels und sind direkt beeindruckt: So stylisch hatten wir uns das nicht vorgestellt. Mein erstes Vorurteil wurde direkt entkräftet, denn früher dachte ich immer, Familienhotels sind kunterbunte Anlagen mit "Pizza, Pommes und Spaghetti"-Buffet. Doch hier hängen von der Decke viele grüne Pflanzen, alles ist eher in dezenten Farben gehalten und durch große Fenster lässt sich in die schöne Natur draußen blicken. Im ersten Moment komme ich mir gar nicht vor, als stünde ich in einem Familienhotel, doch auf den zweiten Blick sehe ich in jeder Ecke etwas, was Kinder entdecken können: Ein Holzpferd zum Klettern, allerlei Spiele und direkt hinter der Rezeption gibt es einen Indoor-Spielplatz, der aussieht wie eine riesige Burg mit zig verwinkelten Gängen und zwei Rutschen. Meine Tochter tobt sich erst mal aus, während wir mit einem Sekt in der Hand darauf warten, eingecheckt zu werden.