Zweifachmama: "Urlaub mit Kindern ist kein richtiger Urlaub!"

Bevor ich Kinder hatte, bedeutete "Urlaub" für mich vor allem zwei Dinge. Erstens: Ausschlafen. Zweitens: leckeres, entspanntes, langes Essen. Nun kommt es wenig überraschend, dass diese beiden Dinge nicht auf der Ferien-To-do-List kleiner Kinder stehen. Statt Restaurant-Geheimtipps in der Umgebung aufzutun, scanne ich heute also die Hotelinfos nach Babyausstattung, Spielangeboten und Kindermenüs ab. Liegt der hoteleigene Spielplatz in Sichtweite der Terrasse? Perfekt – dann kann man zumindest den ersten Morgenkaffee in Ruhe trinken, während die Kinder im Sand buddeln. Und dabei vermutlich den Sonnenaufgang genießen. Denn statt die "Langschläfer"-Angebote bis zur letzten Minute auszureizen und um 10:56 Uhr zum Büfett zu schlurfen (das um 11 Uhr abgeräumt wird), gehöre ich dank der kleinen Frühaufsteher in meiner Familie mittlerweile zu den allerersten Gästen im Speisesaal, die gequält fragen, ob die Kaffeemaschine schon läuft.