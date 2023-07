Ohne Kinder in den Urlaub: Ist das wirklich okay?

"Lieber Nordsee mit Kind als allein nach New York"

"Unser Sohn ist im Urlaub auf jeden Fall dabei! Denn Zeit mit unserem Kind ist wertvoll. Wir Eltern verbringen in der Woche viele Stunden bei der Arbeit – ich tue das durch meinen Job auch am Wochenende und bis zu 24 Stunden am Stück – und unser Kind verbringt viel Zeit im Kindergarten und bei den Großeltern. Wieso sollten wir also die längste und wahrscheinlich beste Freizeit des Jahres ohne unseren Sohn verbringen? Urlaub ist für uns ein Luxusgut. Warum sollten wir unserem Kind vorenthalten, was wir uns selbst gönnen? Im Urlaub erlebt man gemeinsam Dinge, an die man sich noch lange zurückerinnert und von denen man noch lange zehren kann. Diese besonderen Momente möchten wir mit unserem Kind teilen. Es soll die Welt genauso entdecken und kennenlernen dürfen, wie wir es tun. Auch wenn das für uns bedeutet, dass wir vorerst eher an die Nordsee reisen als nach New York."