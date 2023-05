Mit dem Windel-Trick klaut niemand am Strand eure Wertsachen

So einfach klappt's:

Nehmt euch eine (klar!) saubere Windel und tut so, als wäre sie dreckig ... ... verpackt Geld, Handy und Co. darin ... ... und schnürt das Windelpaket gut zu, damit auch keiner den "Braten" riecht.

In einer gebrauchten Windel will bestimmt kein Dieb nach wertvollen Dingen suchen. Packt die Windel am besten nicht direkt in eure Handtasche, falls jemand diese einfach wegschnappt. Aber auch nicht zu weit weg von euren Sachen, damit ambitionierte Müllsammler die Windel nicht aufsammeln.

Weitere Versteck-Ideen für den Strand