Das Zelt, unsere kuschlige Höhle

Jetzt wartete nur noch die größte Herausforderung auf alle – der Aufbau des Zeltes. Doch dank der ausführlichen Einweisung durch den Nachbarn und dem perfekten Teamwork ließ sich das geräumige Zelt kinderleicht aufstellen und konnte sofort mit allerlei Kissen, Decken, Schmusetieren und Schlafsäcken ausgestattet werden. "Eine richtig kuschelige Höhle", freute sich Deniz, der ebenfalls beim Zeltaufbau geholfen hatte, nicht ohne Stolz.

Gitarrenklänge am Lagerfeuer

Richtig gemütlich wurde es bei Einbruch der Dämmerung, als unser kleines Lagerfeuer, das wir, um den Rasen zu schonen, in einem Kugelgrill entfachten, zu knistern und zu flackern begann. Alle freuten sich schon auf leckere gegrillte Würstchen und frisch gebackenes Stockbrot und zum Nachtisch durften alle ihre Marshmallows ganz im Stil der Peanuts verträumt in die Glut halten. Wenn man den Kindern glauben darf, war das mit Abstand das Beste, das sie je gegessen hatten, und unter freiem Himmel schmeckte alles natürlich doppelt gut. Die perfekte Lagerfeuerromantik kehrte ein, als alle zusammen in Begleitung von Papas Gitarre ein paar Lieder zum Besten gaben.

Mit Taschenlampen durch die Nacht

Nach dem Essen war eine kleine Nachtwanderung geplant, und so gingen wir alle mit Taschenlampen bewaffnet auf Erkundungstour durch die Naschbarschaft. Bereits im Vorfeld hatten wir kleine Rätsel und Aufgaben auf der Strecke hinterlegt, die gemeinsam zu lösen waren, um den Spannungsfaktor noch ein wenig zu erhöhen. Eine nächtliche Schnitzeljagd – das hatten die Jungs noch nie erlebt. Als zu später Stunde die Äuglein langsam vor Müdigkeit zuzufallen drohten, krabbelten alle schnell in Ihre Schlafsäcke und kuschelten sich aneinander. Deniz zauberte mit der Taschenlampe noch lustige Schattenfiguren an die Zeltwand, während alle anderen der Gute-Nacht-Geschichte lauschten. Nur ab und an wurde diese vom Schrei eines Käuzchens oder dem Rascheln des Windes und dem Zirpen des Grillen unterbrochen, so dass die Kids immer wieder gespannt den Atem anhielten. Eine Nacht in freier Natur ist eben ein echtes Abenteuer!