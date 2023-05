Erdbeereis: Die 3 wahrscheinlich leckersten Rezepte der Welt

Zuckerfreies Erdbeereis aus nur zwei Zutaten

Dieses Rezept ist besonders für kleine Kinder geeignet, da es ohne zugesetzten Zucker auskommt. Und ihr braucht dafür auch nur zwei Zutaten:

200 g Erdbeeren

200 g Banane, am besten sehr reife – dann sind sie besonders süß

So geht's:

Die Bananen in kleine Scheiben schneiden, die Erdbeeren halbieren. Beides in eine Tupperdose oder einen Beutel geben und mindestens über Nacht ins Gefrierfach legen. Die gefrorenen Stücke in einem Mixer geben – und schon ist euer Bananen-Erdbeereis fertig.

Wenn euch die Konsistenz nicht cremig genug sein sollte, könnt ihr einen Schuss Hafer- oder Mandelmich zum Mixen dazugeben.

Am besten habt ihr immer einen kleinen Vorrat an gefrorenen Erdbeer- und Bananenstücken im Tiefkühler. Überkommt eure Kinder die Lust auf Eis, ist dieser Snack im Handumdrehen fertig.

Ihr könnt die Erdbeeren und Bananen auch direkt ungefroren mixen und die Eiscreme in Eisformen geben, die ihr dann einfriert. So habt ihr gesundes und leckeres Erdbeereis am Stiel immer griffbereit.